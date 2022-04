La vittoria dell'Inter sulla Roma, Napoli e Milan oggi in campo con la Serie A pronta ad un'altra fondamentale giornata. Come risponderanno Spalletti e Pioli allo scatto di Inzaghi nella corsa scudetto? Di sicuro la risposta dell'allenatore rossonero in conferenza stampa sui torti arbitrali ha già diviso tutti e creato polemiche.