Tanto calcio giocato nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, che analizzano le prime amichevoli delle squadre di Serie A.



Il Corriere dello Sport apre con la vittoria della Juventus in amichevole con il Chivas nella notte tra venerdì e sabato: “Max se la gode”. Poi il punto sulle altre gare: “Milan e Inter, doppio scivolone. Rimonta Roma con il Nizza”. Intervista esclusiva a Carnevali: “Il Sassuolo indica la via”.



Anche La Gazzetta dello Sport dedica l’apertura alla Juve: “La luce Di Maria”. Taglio alto dedicato alla Formula 1: “Leclerc d’assalto”.



Tuttosport evidenzia le parole di Allegri: “Pogba, ti voglio d’esempio per i giovani”. Sulla colonna di destra c’è spazio anche per il Torino: “Il miracolo di Juric”.



