L'Italia si è risvegliata e nel giorno post-pareggio per 1-1 contro la Germania in Nations League le prime pagine dei giornali oggi in edicola sono tutti per il baby Wilfried Gnonto entrato dalla panchina e decisivo per il gol del vantaggio azzurro.



Intanto in Serie A il mercato la fa da padrone con Tuttosport che dà voce ai messaggi di Paul Pogba agli amici torinesi "Arrivo", il Corriere dello Sport che torna sul futuro di Bastoni e sulla sua apertura al Tottenham e infine la Gazzetta dello Sport che da un lato riilancia la voce di Simeone come vice-Vlahovic per Allegri e dall'altro racconta l'infanzia a tinte milaniste di Mbappé.



Nella GALLERY le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, sabato 4 giugno 2022.