La domenica di Serie A attende la chiusura del terzultimo round della corsa scudetto, con il Milan impegnato a Verona alle 20.45 per rispondere al successo in rimonta dell'Inter, venerdì sera contro l'Empoli. In Inghilterra, stop al vertice della classifica nella corsa per il titolo, con il Liverpool di Klopp fermato sul pari dagli Spurs di Antonio Conte. In Spagna, celebrazione per il baby Fenomeno Alcaraz, in finale all'ATP di Madrid dopo la grande vittoria contro Rafa Nadal, mentre in Portogallo l'attenzione è tutta per il 30° titolo nazionale del Porto, conquistato sul campo del Benfica.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali sportivi italiani e stranieri di oggi, domenica 8 maggio 2022.