Il fenomeno Leao, tra ipotesi rinnovo e valutazione monstre del Milan, i piani di mercato della Juventus, in missione a Londra per Gabriel dell'Arsenal e Jorginho del Chelsea, gli intrecci tra Milan, Inter e Sassuolo, Pogba che veste bianconero, il tridente dei galacticos Mbappé-Benzema-Vinicius, la carica di Mourinho e Koulibaly che potrebbe lasciare il Napoli per il Barcellona.