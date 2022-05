La Juve pareggia 2-2 con la Lazio nell'ultima partita giocata allo Stadium da Chiellini e Dybala. I bianconeri animano le voci di mercato con le trattative per tre big in scadenza di contratto a giugno: Pogba, Di Maria e Perisic.



Quest'ultimo è ancora in corsa per confermarsi campione d'Italia con l'Inter, che deve sperare nel Sassuolo di Scamacca per vincere lo scudetto superando all'ultima giornata il Milan, lanciatissimo dal tandem Theo-Leao.



Intanto il Torino resta spiazzato dalla retromarcia di Brekalo, che annuncia l'addio a fine stagione. Mercato anche all'estero, dove sono protagoniste le due grandi di Spagna: il Barcellona aspetta Lewandowski dal Bayern, mentre il Real Madrid è convinto di strappare Mbappé al PSG.



Stasera nella Premier League inglese il Liverpool scende in campo a Southampton, mentre in Francia e Olanda si giocano gli spareggi per la prima divisione: Paris FC-Sochaux e Den Haag-Eindhoven. In Italia c'è il playoff di Serie B tra Benevento e Pisa.



Nella GALLERY le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, martedì 17 maggio 2022.