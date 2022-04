Il successo della Juventus a Reggio Emilia contro il Sassuolo maturato nel finale, la crisi del Napoli che pensa al ribaltone in panchina, le novità sul cambio di proprietà del Milan, la sfida scudetto degli uomini di Pioli all'Inter, ma anche tanta Champions League, con la sfida tra Real Madrid e Manchester United, e mercato, con indiscrezioni e idee, tra le quali quella del Paris Saint-Germain per Antonio Conte.



Nella GALLERY le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, martedì 26 aprile.