Oggi i posticipi della Roma sul campo della Cremonese ultima in classifica (ore 18.30) e il derby Juve-Toro (ore 20.45) chiudono la 24esima giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno.



Stasera alle ore 20.30 si giocano anche tre anticipi del turno infrasettimanale in Serie B: Parma-Pisa, Palermo-Ternana con il ritorno di Cristiano Lucarelli al posto del dimissionario Andreazzoli sulla panchina degli umbri e il derby calabrese Cosenza-Reggina decisivo per l'allenatore dei padroni di casa, Viali.



