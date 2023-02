La vittoriaper 1-0 suln Champions League e firmata dal ritorno in grande stile di Romelula fa da padrone sulle prime pagine dei quotidiani italiani in edicola oggi.Occhio anche alle altre notti d'Europa da preparare con l'avvicinamento alle 4 sfide di oggi difra Europa League e Conference League.è senza appello, può solo vincere col Nantes per proseguire nella coppa diventata primo obiettivo stagionale.Infine all'estero ampio spazio, soprattutto in Inghilterra, alfermato 1-1 dal Lipsia in trasferta.Nella nostra gallery tutte le prime pagine in edicola oggi 23 febbraio 2023.