Il calcio riempie le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani. All'indomani dell'eliminazione a sorpresa dalla Coppa Italia del Napoli primo in classifica contro il fanalino di coda Cremonese del nuovo allenatore Ballardini ai rigori, stasera in Arabia Saudita a Riad si gioca il derby tra Milan e Inter per la Supercoppa italiana. Domani torna la Coppa Italia con gli ultimi tre ottavi di finale: Atalanta-Spezia, Lazio-Bologna e Juventus-Monza.



