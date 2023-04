E' tempo di Coppa Italia con le semifinali di ritorno. Stasera a San Siro si gioca Inter-Juve (1-1 all'andata a Torino) con Lukaku graziato dal presidente federale Gravina, ma senza gli squalificati Handanovic e Cuadrado. Proprio oggi ricorre il 25° anniversario del fallo da rigore di Iuliano su Ronaldo non fischiato dall'arbitro Ceccarini.



Oltre a qualificarsi per le Final Four della Supercoppa con la nuova formula, chi vince (nei tempi regolamentari, ai supplementari o ai rigori) approda alla finale di mercoledì 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma contro la vincente dell'altra sfida in programma giovedì sera tra Fiorentina e Cremonese. A Firenze i viola partono dalla vittoria per 2-0 dell'andata a Cremona.



Stasera si gioca anche in Inghilterra (Nottingham Forest-Brighton, Chelsea-Brentford, West Ham-Liverpool e soprattutto lo scontro diretto al vertice della classifica Manchester City-Arsenal) e Spagna (Atletico Madrid-Mallorca, Getafe-Almeria, Celta Vigo-Elche e Rayo Vallecano-Barcellona).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 26 aprile 2023.