Ecco nella nostra gallery tutte le prime pagine italiane ed estere dei quotidiani in edicola oggi 20 aprile 2023.

Dopo il primo derby di Champions vinto dal Milan sul Napoli, l'Inter si guadagna l'accesso a un vero e proprio derby di Milano nella semifinale di Champions League battendo il Benfica. Econ gli impegni di Juve, Fiorentina e Roma in Europa e Conference League e i quotidiani in edicola oggi danno ampio spazio a questi temiPer Inter e Milan sarà quindi "" come titolato dalla Gazzetta dello Sport, o- un derby col botto - per il Corriere dello Sport e infineper Tuttosport. In casa Milan si guarda anche ai rinnovi di Leao e Maignan dopo quelli di Giroud e a quello di Di Maria per la Juve legato a doppio filo ai risultati di campo e fuori dal campo.Proprio, ma dibattuta ieri è l'altro tema forte di giornata poiché le parole del procuratore dello sport Taucer riecheggiano ancora e spingono verso l'annullamento del -15 in classifica dato che in aula ha confermato cheInfine occhio alla Roma diche schiera l'Olimpico come arma principale contro gli ultras del Feyenoord per ribaltare il ko dell'andata.