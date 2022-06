Il ritorno all'Inter di Romelu Lukaku, impegnato in giornata nelle visite mediche e nella firma del nuovo contratto con l'Inter, il Milan in attesa dei rinnovi di Maldini e Massara per poter iniziare a lavorare sul mercato dopo il colpo Origi, la Juve alle prese con la difesa e il nodo De Ligt, possibile partente, mentre lavora su Bremer e Cambiaso.



Ecco le prime pagine dei più importanti quotidiani italiani ed esteri in edicola oggi, 29 giugno 2022.