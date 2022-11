I Mondiali in Qatar e il calciomercato riempiono le prime pagine dei quotidiani sportivi.

Inter: c'è Thuram, chi va via? I nerazzurri vogliono l'attaccante francese a gennaio, il primo indiziato a partire è Correa.

Il Milan punta forte sul 9 e va dritto su Okafor: ci vogliono 35 milioni.



Juve, si riapre Milinkovic: ad agosto era fatta per 60 milioni, poi virata bianconera, ma il canale è rimasto aperto e si lavora per riavviare la trattativa con la Lazio.

Non solo Karsdorp: pure Holm o Meunier per la fascia destra.



Napoli e Spalletti, De Laurentiis tenta l'allungo fino al 2025.

Roma, idea Aouar: il centrocampista ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno col Lione. Mourinho chiede una mezzala a gennaio: manovre anche per Frattesi del Sassuolo. Abraham in bilico: Tottenham e Aston Villa lo cercano per luglio.



Il Manchester United vuole licenziare Cristiano Ronaldo per giusta causa. Futuro: Chelsea, USA o Arabia.

Lukic, schiaffo al Toro: tutto su Praet.



Sampdoria, ecco un fondo anglo-americano: la cessione è vicina.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 19 novembre 2022.