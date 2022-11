Il Mondiale in Qatar e il calciomercato animano le prime pagine dei quotidiani sportivi.

Milan, Pavard tentato dalla Serie A: "Vorrei giocare con Giroud".



Inter, prima Skriniar e poi Dzeko: un rinnovo tira l'altro.

Juve: Karsdorp colpo per gennaio, blitz per Malo Gusto e Marcus Thuram.



Giuntoli: "Napoli e Spalletti insieme ancora a lungo".

Cristiano Ronaldo rompe col Manchester United: piace al Chelsea, pazza idea PSG.



Il Toro a Juric: "Rinnoviamo", Cairo gli ha proposto un contratto fino al 2025.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 15 novembre 2022.