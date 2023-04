Dopo l'anticipo di venerdì sera vinto dal Verona sul Bologna, oggi prosegue la 31esima giornata di campionato in Serie A con altre tre gare: alle ore 15 Salernitana-Sassuolo, alle 18 Lazio-Torino e alle 20.45 Sampdoria-Spezia.



Domenica alle ore 12.30 l'Inter è impegnata a Empoli; alle 15 la Fiorentina a Monza, mentre l'Udinese riceve la Cremonese; alle 18 il Milan gioca in casa a San Siro col Lecce; alle 20.45 il Napoli fa visita alla Juventus.



Lunedì sera si chiude con il posticipo Atalanta-Roma.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 8 aprile 2023.