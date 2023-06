Dopo l'anticipo di ieri sera vinto 3-1 dalla Fiorentina sul campo del Sassuolo, oggi la 38esima e ultima giornata di campionato in Serie A prosegue con altre tre partite: Torino-Inter (ore 18.30), Cremonese-Salernitana ed Empoli-Lazio (ore 21).

Domani tocca a Napoli-Sampdoria (ore 18.30), Atalanta-Monza, Lecce-Bologna, Milan-Verona, Roma-Spezia e Udinese-Juventus (ore 21).



Intanto oggi si gioca pure in Serie B (Parma-Cagliari alle ore 20.30 la semifinale di ritorno ai playoff dopo l'andata vinta 3-2 in rimonta dai sardi allenati da Ranieri, chi passa va in finale contro il Bari che ieri ha eliminato il Sudtirol), in Francia (ultima giornata di campionato), in Germania (la finale di coppa Lipsia-Eintracht Francoforte alle ore 20), in Inghilterra (il derby di Manchester tra City e United a Wembley per la finale di FA Cup alle ore 16) e in Argentina al Mondiale Under 20 il quarto di finale Colombia-Italia (ore 23 italiane).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato3 giugno 2023.