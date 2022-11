La Serie A è protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi. Juve-Inter, a noi. Mandzukic: "Credo ancora in Allegri, può rimontare". Roberto Carlos: "Siamo favoriti, Lautaro castiga nell'ombra e Dimarco cresce".

Il sorpasso di Alesi: "Juve, sgomma sull'Inter! Ripetiamo la partita col PSG e vinciamo. Bel futuro con Miretti e Fagioli, Chiesa come un cane feroce liberato dopo mesi in gabbia. Mi fido di Agnelli".



Milan, allarme per il rinnovo di Leao: la firma che scotta. Manca l'accordo sulle cifre, l'attaccante portoghese andrà in Qatar senza il nuovo contratto col rischio che l'effetto Mondiale possa stravolgere il futuro. Stasera contro lo Spezia a San Siro occhi su Kiwior.



Roma, Mourinho 2025: pronto il rinnovo del contratto per l'allenatore portoghese.

Lazio, Sarri senza Milinkovic-Savic e alle prese col dubbio Immobile per il derby.



Napoli a Bergamo: c'è la Dea, non il mago Kvara ma Osi. Spalletti se vince vola a +8 sull'Atalanta di Gasp.

Toro, la Premier League chiama Juric.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 5 novembre 2022.