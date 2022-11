Il caos infortuni torna prepotentemente d'attualità anche sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani. Il doppio ko di Lukaku e Pogba riporta all'attenzione generale la lunga sequenza di stop nel nostro campionato in concomitanza con l'avvio sempre più vicino del Mondiale.



Al netto di queste preoccupazioni, Inter e Juventus arrivano con stati d'animo diametralmente opposti alle rispettive ultime partite del girone di Champions League: i nerazzurri, impegnati questa sera a Monaco di Baviera per provare a ben figurare col Bayern, sono già certi della qualificazione, mentre per gli uomini di Allegri è vigilia di una sfida dal sapore amaro col Paris Saint-Germain. Fuori dai giochi per gli ottavi di finale, i bianconeri arrivano in emergenza totale ad un appuntamento che può comunque garantire l'accesso minimo al tabellone di Europa League.



Tra gli altri temi evidenziati in edicola, l'attesa per la supersfida di Anfield tra Liverpool e Napoli, comunque decisiva per il primato del raggruppamento, e le reazioni al rinnovo di contratto fino al 2025 di Stefano Pioli col Milan: un attestato di stima importante della società dopo la brutta sconfitta di Torino e in vista della partita decisiva contro il Salisburgo.



Ecco tutte le prime pagine italiane e all'esterno di oggi 1° novembre 2022 nella nostra gallery-rassegna