Il calciomercato domina la scena dei quotidiani sportivi. Al centro c'è l'Inter, orientata alla chiusura dell'affare Bremer con il Torino, che potrebbe complicarsi per l'inserimento della Juve, sempre occupata sul fronte De Ligt. Milan protagonista con Ibra e le ultime sul rinnovo di contratto dello svedese, pronto a restare in rossonero per un'altra stagione. E poi il calcio internazionale, il Tour de France e i Mondiali di atletica al via ad Eugene, negli Stati Uniti.



Nella GALLERY le prime pagine di oggi, venerdì 15 luglio 2022.