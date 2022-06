Sui giornali oggi in edicola trova spazio il mercato. Protagonista la Juventus, che ha chiuso il colpo Pogba, torna prepotentemente su Zaniolo ed è alle prese con la voglia di Premier League di de Ligt. L'Inter continua a pensare a Bremer e Dybala, tra contratto e il possibile inserimento del Milan, che ancora non ha rinnovato i contratti a Maldini e Massara. All'estero si parla di Gabriel Jesus, ex obiettivo bianconero, molto vicino all'Arsenal.