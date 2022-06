Il procuratore Giovanni Branchini, nella sua recente intervista al “Corriere dello Sport” ha tracciato almeno una linea prospettica del calcio italiano:e, in fondo, anche prendere atto che non possiamo coltivare sogni troppo fuori dalla nostra portata. Invece la sensazione è che ci comportiamo come quei nobili decaduti, illusi ancora da vecchi splendori, pieni di aspettative, col grande colpo dietro l’angolo. Ma(leggi: diritti). Al massimo, si sogna uno scudetto o uno tra i primi quattro posti. Fra chi sta più indietro ci si accontenta d’ “un gioco spumeggiante” alla Italiano, di confermare una certa vitalità (Sassuolo) o di non retrocedere., gli scambi e i nuovi innesti si basano-come ha scritto Sconcerti-su una specie di economia della toppa: ritorni a casa di campioni invecchiati, parametri zero, rateizzazioni quinquennali, triangolazioni infinite.