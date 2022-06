C’è tanto mercato nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 19 giugno.



La Gazzetta dello Sport apre con l' "Inter a 3 stelle. Domani vertice col Chelsea per definire il prestito di Lukaku a 10 milioni, Dybala è pronto a firmare e il club vuole tenere anche Lautaro". In taglio basso spazio alla Juventus: "Di Maria si chiude a Ibiza. Un anno di contratto a 7 milioni, il suo arrivo può sbloccare Kostic". Sul Milan assicurano: "Il rinnovo di Maldini è vicino, dopo la firma i primi acquisti".



Il Corriere dello Sport accende i riflettori sulla capitale: "Premier su Abraham, la Roma lo blinda. Manchester United e Arsenal corteggiano l'inglese ma c'è lo stop dei Friedkin e una promessa a Mourinho, il centravanti non ha prezzo". Nella colonna di destra il punto sulla Fiorentina: "Italiano, un rinnovo allo sprint"; e sul futuro di Mertens che fa retromarcia: "Io aspetto il Napoli".



Tuttosport si concentra sulla Juve: "Perché è così Allegri. Il ds Cherubini vede il tecnico a Livorno e fa il punto sul mercato. Il club è al lavoro per Di Maria, Koulibaly, Zaniolo per Arthur e Arnautovic". Il quotidiano analizza anche le (non) mosse del Torino: "E' fermo, l'alibi è Bremer. Cairo vuole finanziare gli acquisti con i 40 milioni chiesti per il brasiliano.