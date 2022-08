Il calciomercato è ancora protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi. L'Inter cede Pinamonti al Sassuolo per 20 milioni di euro: basterà per tenere Skriniar in caso di nuovo assalto del PSG? Napoli: ultimatum per Raspadori (alzata l'offerta a 33 milioni), poi si chiuderà con Simeone.



Allegri compie 55 anni oggi: la Juve gli regala Kostic ed è già concentrata sul ballottaggio in attacco tra Depay e Martial. Rabiot più vicino al Manchester United, ma sua mamma non ha ancora detto sì.

Il Milan blinda Tomori fino al 2027, Giroud in dubbio per l'Udinese: pronta la carta Rebic e c'è la sorpresa Origi.



Poker Torino: Vlasic, Miranchuk, Ilkhan e Hien o Schuurs.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 11 agosto 2022.