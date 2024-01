Prime pagine 11 gennaio: Inter d'Arabia, botta Milan, Napoli-Juve per Samardzic

Stasera Juventus-Frosinone completa il quadro dei quarti di finale in Coppa Italia: chi passa il turno trova la Lazio, che ieri ha battuto 1-0 la Roma nel derby. L'altra semifinale è tra Fiorentina e Atalanta, che hanno eliminato Bologna e Milan.



Oggi si gioca anche in Turchia (in campo il Galatasaray di Icardi) oltre alla Supercoppa spagnola con la formula delle Final Fuor: a Riyad in Arabia Saudita si gioca Barcellona-Osasuna, chi vince va in finale con il Real Madrid, che ieri ha battuto 5-3 l'Atletico nel derby ai tempi supplementari.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 11 gennaio 2024.