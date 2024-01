Terzo giorno del 2024 e, come di consueto, ecco la nostra rassegna stampa dei quotidiani in edicola oggi, mercoledì 3 gennaio 2024. Grande spazio al mercato che ha aperto ufficialmente i battenti con i primi colpi messi a segno dalle squadre di Serie A. Ma tanti verranno: attenzione soprattutto all’Inter che attende il suo nuovo laterale, Buchanan.



Mercato sì, ma anche campo. Sono infatti giorni di Coppa Italia. Nella serata di ieri tutto facile per il Milan che si è guadagnato l’accesso ai quarti di finale. Tocca oggi alla Roma in una delle due partite in programma.



Di questo, e tanto altro, si parla nei quotidiani sportivi in edicola oggi e che ritrovate nella nostra gallery.