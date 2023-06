Dopo la vittoria della Croazia contro i padroni di casa dell'Olanda ai tempi supplementari, stasera si gioca l'altra semifinale di Nations League tra Italia e Spagna. Poi domenica ci sarà la finale.



Intanto in Serie A impazza il mercato di allenatori e calciatori in vista della prossima stagione.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 15 giugno 2023.