C'è ovviamente tanto spazio per le reazioni alla notte di Istanbul della finale di Champions League nelle prime pagine dei quotidiani sportivi e non in edicola quest'oggi. La soddisfazione dell'Inter di essersela giocata alla pari contro i neo-campioni d'Europa del Manchester City mitiga solo parzialmente il rammarico per le tante occasioni da gol non capitalizzate dalla squadra di Inzaghi.



In secondo piano, il solito approfondimento di calciomercato, col Napoli che sonda la pista Paulo Sousa per il dopo Spalletti e Allegri che riflette sulla ricchissima offerta arrivata nelle scorse ore dall'Arabia Saudita.