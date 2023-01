Spazio alla Supercoppa Italiana con il trionfo dell'Inter, che asfalta il Milan a Riad per 3-0 grazie alle reti di Dimarco, Dzeko e Lautaro. Focus anche sul nuovo inizio della Juventus, con l'insediamento del nuovo cda, e sul mercato, con il nodo della possibile cessione che tiene banco in casa Roma. All'estero, mercato vivo con il trasferimento di Depay dal Barcellona all'Atletico Madrid in dirittura d'arrivo. Tutto nella nostra RASSEGNA STAMPA: GUARDA LA GALLERY.