(calcio d'inizio alle ore 20.45) è il posticipo che chiude la 30esima giornata di campionato inStasera si gioca pure in Inghilterra () e Spagna ().Domani è già tempo di coppe europee con il ritorno dei quarti di finale:(andata 0-1) e(0-2), mercoledì(2-0) e(0-3) sempre in Champions League.Giovedìin Europa League,in Conference League.dei giornali in edicola oggi, lunedì 17 aprile 2023.