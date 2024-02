Prime pagine 19 febbraio: gioca la vecchia Juventus, Allegri ringrazia Galliani. Crollo Milan, effetto Zirkzee

Ieri sera il posticipo perso dal Milan a Monza ha chiuso la 25esima giornata di campionato in Serie A. Oggi è già giorno di vigilia in Champion League, infatti domani a San Siro si gioca l'andata degli ottavi di finale tra Inter e Atletico Madrid.



Intanto stasera si gioca in Inghilterra (Everton-Crystal Palace) e in Spagna: Athletic Bilbao-Girona.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 19 febbraio 2024.