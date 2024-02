Prime pagine 13 febbraio: Juventus a terra, l'Inter vede lo scudetto. Conte riapre al Napoli

Ieri sera la sconfitta della Juventus nel posticipo in casa contro l'Udinese ha chiuso la 24esima giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno.

Oggi è tempo di Champions League con le prime due gare d'andata negli ottavi di finale: impegni in trasferta per le favorite Manchester City (campione d'Europa in carica) Real Madrid rispettivamente a Copenhagen e sul campo del Lipsia.



Domani tocca alla Lazio in casa contro i campioni tedeschi del Bayern Monaco, mentre i campioni francesi del Paris Saint-Germain ricevono la Real Sociedad, qualificata come prima nel girone dell'Inter.

Sempre domani si gioca il recupero di campionato in Serie A tra Bologna e Fiorentina.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 13 febbraio 2024.