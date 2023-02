Dopo la caduta dell'Inter a Bologna e la rinascita del Milan contro l'Atalanta a San Siro, oggi prosegue la 24esima giornata di campionato in Serie A. Alle ore 18.30 la Fiorentina gioca a Verona, poi in serata alle 20.45 la Lazio riceve la Sampdoria all'Olimpico. Domani si chiude con i posticipi della Roma sul campo della Cremonese e il derby Juve-Toro.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 27 febbraio 2023.