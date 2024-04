Prime pagine 10 aprile: Motta e Conte si giocano la Juve, Zaccagni c'è, riecco Morata

38 minuti fa

La Champions League regala spettacolo con i due pareggi in Arsenal-Bayern Monaco (2-2) e Real Madrid-Manchester City (3-3). Stasera si giocano le altre due gare d'andata nei quarti di finale: Atletico Madrid-Borussia Dortmund e PSG-Barcellona.



Domani tocca alle squadre italiane: Milan-Roma e Liverpool-Atalanta in Europa League, Plzen-Fiorentina in Conference League.



Venerdì l'anticipo Lazio-Salernitana apre la 32esima giornata di campionato in Serie A.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 10 aprile 2024.

