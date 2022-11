La Serie A monopolizza le prime pagine dei quotidiani sportivi. Fugona Napoli, frenatona Milan. L'allenatore dell'Empoli, Zanetti: "Erano incartati, poi quel rigorino...". Pioli preoccupato dopo il pari di Cremona, i campioni d'Italia a -8 dalla squadra di Spalletti alla decima vittoria di fila in campionato: "Attenzione ai complimenti, c'è chi ti esalta per sentire meglio il tonfo". Giroud manca più di Kvara.



Inter a rapporto da Inzaghi, l'allenatore avvisa la squadra: così non va, i bonus sono finiti.

Lautaro in discoteca è un caso. L'attaccante argentino in campo stasera contro il Bologna a San Siro, ma sarà multato.



Juve in ansia per Vlahovic, ancora a rischio per la pubalgia.

Bagnaia campione del mondo in Moto GP: "Allegri rimonta alla Pecco".

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez: "Cambiamo il calcio. Stiamo perdendo i giovani, troppe partite non sono attrattive".

L'Uefa incontra la Superlega: via la minaccia di sanzioni.



Uragano Mourinho: "Roma peggiorata, Abraham pensa al Qatar".

Kakà: "Vi spiego perché Neymar vincerà il Mondiale".

Torino: Lukic si ferma e può andare via a gennaio.



Il principe Emanuele Filiberto compra il Savoia calcio.

Governo pronto a muoversi contro minacce e cori degli ultras nelle curve.

