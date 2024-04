Prime pagine 16 aprile: Milan, Pioli passa o chiude. Gasp strega Napoli. Juventus, tormenti Chiesa

18 minuti fa



I pareggi nei posticipi Fiorentina-Genoa e Atalanta-Verona chiudono la 32esima giornata di campionato in Serie A.

Oggi è già tempo di coppe europee con le gare di ritorno dei quarti di finale in Champions League: Barcellona-PSG e Borussia Dortmund-Atletico Madrid. Domani è il turno di Bayern Monaco-Arsenal e Manchester City-Real Madrid.



Giovedì tocca alle squadre italiane: Fiorentina-Plzen in Conference League, Atalanta-Liverpool e Roma-Milan in Europa League.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 16 aprile 2024.

​