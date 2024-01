Oggi si apre ufficialmente il mercato invernale 2024, che si chiude alle ore 20 di mercoledì 31 gennaio. Intanto si giocano le prime partite del nuovo anno solare. Stasera con calcio d'inizio alle ore 21 il Milan riceve il Cagliari a San Siro per gli ottavi di finale in Coppa Italia, domani è il turno di Atalanta-Sassuolo (ore 18) e Roma-Cremonese (ore 21), giovedì tocca a Juventus-Salernitana (ore 21).



Stasera si gioca anche in Inghilterra con il Brighton di De Zerbi impegnato sul campo del West Ham in Premier League.

