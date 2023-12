Sui giornali oggi in edicola spazio all'ultima giornata del 2023 in Serie A. In campo Lazio, Napoli e Inter, che cerca un successo per scappare dalla Juventus, impegnata domani contro la Roma dell'ex Dybala. Allo Stadium va in scena la sfida tra Mourinho e Allegri, entrambi richiesti in Arabia Saudita. All'estero si parla tanto della sconfitta dell'Arsenal contro il West Ham, del mercato del Barcellona e delle ambizioni dell'Atletico Madrid, avversario dell'Inter negli ottavi di Champions League.



Nella GALLERY le prime pagine di venerdì 29 dicembre 2023