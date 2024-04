Prime pagine 23 aprile: Inter alle stelle, giù il cappello, Interstellar

50 minuti fa



L'Inter batte 2-1 il Milan nel derby e vince lo scudetto della seconda stella. Nell'altro posticipo della 33esima e sestultima giornata di campionato in Serie A il Bologna sbanca Roma e ipoteca la qualificazione alla prossima Champions League.



Oggi, oltre ad Arsenal-Chelsea nella Premier League inglese, è tempo di Coppa Italia con la semifinale di ritorno Lazio-Juventus: si riparte dal 2-0 dell'andata per i bianconeri. Chi passa il turno va in finale contro la vincente di Atalanta-Fiorentina, in campo domani sera dopo l'1-0 per i viola all'andata.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 23 aprile 2024.

