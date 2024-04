Archiviata la tre-giorni di coppe europee con le qualificazioni alle semifinali diin Champions League,in Europa League,in Conference League, oggi è già tempo di Serie A con gli anticipi della 33esima e sestultima giornata di campionato:(calcio d'inizio alle ore 18:30) e(20:45).Sabato sono in calendario(18) e(20:45).Domenica(12:30),(15),(18) e(20:45).

Lunedì si chiude con i posticipi(18:30) e(20:45), il derby che può dare lo scudetto della seconda stella ai nerazzurri in caso di vittoria.Intanto stasera si gioca anche in Francia (Nizza-Lorient), Germania (Eintracht Francoforte-Augusta), Spagna (Athletic Bilbao-Granada) e Serie B: Palermo-Parma e Reggiana-Cosenza.dei giornali in edicola oggi, venerdì 19 aprile 2024.