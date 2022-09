La Nazionale è protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi. BudaFest, Italia gioia amara in Nations League: Jack (Raspadori) lo ha rifatto, ma che rimpianto il Mondiale in Qatar! Mancini: "Sarà dura superare dicembre". Donnarumma: "Ferita aperta".



Skriniar, c'è Parigi nell'aria: l'Inter trema, il PSG vuole il difensore slovacco a gennaio.

Milan assediato: Chelsea e Manchester City a caccia di Leao. L'attaccante portoghese vorrebbe restare, ma chiede 7 milioni di euro netti all'anno.

Juve, rivoluzione 2023: via per abbassare il monte ingaggi Cuadrado, Rabiot, Di Maria e...



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 27 settembre 2022.