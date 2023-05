Giorno di vigilia in casa Roma, che domani alle ore 21 gioca la finale di Europa League contro il Siviglia a Budapest in Ungheria.



Intanto stasera si gioca la seconda semifinale d'andata nei playoff di Serie B (dopo Sudtirol-Bari 1-0 decisa ieri da Rover al 92°) tra Cagliari e Parma (calcio d'inizio alle ore 20.30).



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 30 maggio 2023.