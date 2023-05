Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate al trionfo dell'Inter in Coppa Italia: una doppietta di Lautaro ha ribaltato il vantaggio inziale di Gonzalez. Simone Inzaghi alza il trofeo al cielo nella 'sua' Roma aspettando la finale di Champions contro il Manchester City. Attenzione dedicata anche al mercato: dalla possibile rivoluzione in casa Juve ai protagonisti dell'estate.



