Prime pagine 6 febbraio: Juventus, decide Allegri. Vlahovic flop, Calhanoglu illumina l'Inter

Il poker della Roma al Cagliari ha chiuso la 23esima giornata di campionato in Serie A, che torna in campo venerdì sera con l'anticipo dell'Empoli sul campo della Salernitana ultima in classifica. Sabato spicca Roma-Inter, domenica Milan-Napoli e poi lunedì sera si conclude con il posticipo dell'Udinese in casa della Juventus.



Intanto oggi si gioca la prima semifinale della Coppa d'Asia tra Giordania e Corea del Sud, domani tocca al Qatar contro l'Iran del futuro interista Taremi.

In campo anche Bayer Leverkusen e Stoccarda in Coppa di Germania, Leeds e Watford in FA Cup, Mallorca e Real Sociedad in Coppa del Re, Picerno e Catania in Serie C, Rangers e Aberdeen in Scozia, il Galatasaray di Icardi in Coppa di Turchia, Barcellona e Lipsia in Uefa Youth League.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 6 febbraio 2024.