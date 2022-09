La Champions League è protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi. L'Inter è viva: 2-0 al Viktoria Plzen, i nerazzurri restano in corsa. Dzeko e Dumfries in gol, Onana convince, promosso Acerbi. Inzaghi: "Ho bisogno di tutti".



Milan, Pioli contro la Dinamo Zagabria insiste su Leao e Giroud, ballottaggio De Ketelaere-Brahim Diaz.

Zlatan Ibrahimovic non vuole smettere di giocare: "Sono ancora il numero 1".

Juve, Allegri al bivio Benfica con Milik e i senatori: Di Maria gran riserva, vincere è l'unica cosa che conta.

Spalletti: "Napoli sfacciato a Glasgow contro i Rangers".



Fuorigioco, si cambia: sarà semi-automatico, dal prossimo mese decisioni più rapide in Serie A.

Monza, svolta Berlusconi: via Stroppa, ecco Palladino.

In vista del prossimo mercato di gennaio, il Torino non molla Praet.



Pozzecco carica l'Italbasket: "Contro la Francia è più dura". Palla a due alle ore 17.15.

Coppa Davis di tennis: il sogno azzurro inizia a Bologna con la Croazia. Sinner dà forfeit, si parte alle ore 15. Berrettini gioca da numero 1 azzurro contro Coric, a sua volta numero 1 dei croati dopo il forfait di Cilic. Musetti sfida Gojo.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 14 settembre 2022.