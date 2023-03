Ieri l'Inter è uscita indenne dalla trasferta di Porto e ha raggiunto il Milan ai quarti di finale in Champions League. Oggi tocca al Napoli, che gioca in casa contro l'Eintracht Francoforte partendo dalla vittoria per 2-0 all'andata in Germania. Stasera in campo pure il Real Madrid di Ancelotti (campione d'Europa in carica), che al Bernabeu riceve il Liverpool, battuto 5-2 in rimonta ad Anfield.



Domani è il turno di Fiorentina e Lazio in Conference League e di Juventus e Roma in Europa League a caccia dell'en plein italiano.

