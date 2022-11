Le nazionali e il calciomercato animano le prime pagine dei quotidiani sportivi.

Juve da scudetto, Rabiot: "Ci credo. Nel 2023 con Chiesa e Pogba lotteremo di sicuro per il titolo, 10 punti si possono recuperare".

Damiani: "Marcus Thuram è pronto, se si svincola dal Borussia Monchengladbach è un'occasione da non perdere per le big".



Milan, Bennacer rinnova: ingaggio triplicato. Leao, ci pensa papà.

Inter, rivoluzione d'inverno: Vazquez, Alcaraz e due sono ai saluti.

Gigi Riva: "Mi godo il mio Barella, è il migliore di tutti".



Cavani cuore azzurro: "Napoli puoi volare".

Kvara+Osimhen, la coppia vale oro: 200 milioni!



Zaniolo, la grande occasione: stasera a Tirana contro l'Albania può aprire un'era azzurra. Mancini consegna l'Italia a Nicolò: "Una risorsa importante".



Toro rinnovo: Vagnati con Juric!

Messi e Cristiano Ronaldo all'ultimo duello mondiale: in Qatar si chiude un'era.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 16 novembre 2022.