L'ultima giornata di campionato alle porte e poi un mercato che inizia ad animarsi nelle prime pagine dei giornali in edicola oggi. Si parte con 'Maradonapoli' del Corriere dello Sport, e si arriva a "Juve fai di nuovo paura" di Tuttosport e "Un piano da 200 milioni per il Milan". Ecco le prime pagine in edicola oggi 12 novembre, nella nostra gallery.