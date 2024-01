Prime pagine 17 gennaio: Juve in corsia di sorpasso. Ribalt-One Roma, Dybala dietro a 2 punte. Milan-Napoli per Motta e Conte

Archiviata la prima giornata nel girone di ritorno in Serie A con la vittoria sul Sassuolo della Juventus che risale a -2 dall'Inter prima in classifica, domani è tempo di Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Dove i campioni d'Italia del Napoli sfidano la Fiorentina per andare in finale lunedì contro la vincente di Inter-Lazio in programma venerdì.



Intanto oggi si gioca in Coppa d'Africa (Marocco-Tanzania e Congo-Zambia), in Coppa d'Asia (Libano-Cina e Tagikistan-Qatar), in Belgio per la coppa nazionale (in campo anche l'Anderlecht), in Inghilterra per la FA Cup (Blackpool-Nottingham Forest, Bristol-Norwich ed Everton-Crystal Palace), in Olanda per la coppa nazionale (in campo anche il PSV Eindhoven col Twente), in Spagna per la Copa del Rey (Valencia-Celta Vigo, Osasuna-Real Sociedad e Girona-Rayo Vallecano) e in Turchia per la coppa nazionale (in campo anche il Fenerbahce di Bonucci).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 17 gennaio 2024.