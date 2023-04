Prosegue la tre-giorni di coppe europee con il ritorno dei quarti di finale: dopo le qualificazioni ottenute in trasferta da Milan e Real Madrid ai danni di Napoli e Chelsea, stasera si giocano Inter-Benfica (andata 2-0) a San Siro e Bayern Monaco-Manchester City (0-3) sempre in Champions League.



Giovedì Roma-Feyenoord (andata 0-1) e Sporting Lisbona-Juventus (0-1) in Europa League, Fiorentina-Lech Poznan (4-1) in Conference League.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 19 aprile 2023.